Tras sufrir abuso sexual, Noelia señala a famoso cantante como cómplice de su padrastro

Ciudad de México.- Recientemente, la cantante Noelia hizo referencia al caso de Frida Sofía y el supuesto abuso de su abuelo Enrique Guzmán, al revelar que fue silenciada por los conductores de El Gordo y la Flaca, luego de haber denunciado abuso sexual de parte de su padrastro y manager, Topy Mamery.

En una entrevista para el programa de YouTube Chisme No Like, la artista recordó que a sus 16 años tuvo que afrontar un terrible momento tras señalar la violación que vivió de parte de Topy, uno de los empresarios más poderosos en la industria musical, pues además de cerrarle las puertas, varios medios la revictimizaron.

Después de que la famosa denunció a su abusador, además de que su misma familia rechazó su declaración, cuando fue invitada a varios programas para poder dar su versión de los hechos, Noelia recuerda que en el programa de Univisión, conducido por Lili Estefan y Raúl de Molina, intentaron callarla y se burlaron de ella.

"Me silenciaron. Inmediatamente, Lili Estefan me mandó a callar al aire. Yo estaba en unas condiciones sumamente delicadas. Estaba en el proceso más peligroso del proceso... Me silenciaron de una forma horrible, estaba al aire... me dijo varias cosas como 'no hables así de tu mamá', 'no sabes de lo que estás hablando', me empezó a regañar".

Además, también recordó que fue muy difícil para ella poder denunciar y ser escuchada, pues en su momento nadie le creyó y muy pocas personas decidieron no darle la espalda.

Absolutamente nadie me apoyó. O se quedaban callados, o me atacaban o me bulleaban o me agredían", recordó la intérprete.

Por otra parte, confesó que uno de los posibles cómplices pudo ser el cantante Ricardo Montaner pues, a pesar de haber sido testigo de la agresión, el famoso nunca hizo nada por ayudarla o por denunciar.

Me acusaba de que yo no estaba bien y cosas así, pero no, no hizo nada. No denunció no hizo nada no me ayudó".

La cantante agregó que está al tanto de la situación de Frida Sofía y está muy feliz de que el presentador se haya disculpado esta tarde de los comentarios que hizo, pues aceptó haber actuado mal cuando en El gordo y la flaca la modelo denunció los abusos sufridos por su madre.

Asimismo, dijo que está en espera de una disculpa por los comentarios que ambos presentadores han hecho a través de todos estos años hacia ella.

Noelia fue de las primeras mujeres en la industria de la música en Latinoamérica que denunció un caso de abuso. En 2005 denunció que Topy Mamery, pareja de su madre, la cantante Yolandita Monge, había abusado sexualmente de ella en dos ocasiones. Después de su denuncia, su madre no le creyó y fue vetada de varios medios, pues su abusador era un gran empresario del entretenimiento y su carrera tuvo que detenerse.

Fuente: Chisme No Like