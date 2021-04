¿Adiós TV Azteca? Tras 'Survivor', Gabo Cuevas llega a 'Venga la Alegría' y revela esto

Ciudad de México.- Después de una semana formando parte de Survivor México, el polémico Gabo Cuevas fue el primer eliminado y regresó a México, donde fue recibido con los brazos abiertos en Venga la Alegría, donde hizo una fuerte revelación que impactó a miles de espectadores, ¿a caso le dirá adiós a TV Azteca?

Cuevas en la semana que estuvo dentro del famoso reality de supervivencia fue el centro de muchas polémicas al pelearse con miembros de su equipo y del equipo contrario, principalmente por decir que él estaba ahí para "cortar cabezas" y nadie se debían tomar las cosas personalmente.

El reportero del matutino del Ajusco, confesó que tenían una estrategia en el que un grupo de cinco se unieron para salvarse mutuamente y no votar por ellos, pero que él cree que fue llevado al duelo debido a que lograron convencer a su amiga y compañera, Kristal Silva, impactando y desatando otra ola de críticas.

Lo que hicimos fue armar un grupo de cinco personas que nos íbamos a salvar. Yo creo que lo que me falló fue que a mi Kristal me la convencieron los otros, no me tomo nada personal, ya salí ya me la pasé, ya quiero agarrar el micro y reportear como tú", confesó a su llegada.