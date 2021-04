Angélica María habla sobre el escándalo de su ex Enrique Guzmán y Frida Sofía en 'Sale el Sol'

Ciudad de México.- En medio del escándalo por el que atraviesa la dinastía Pinal-Guzmán, la cantante Angelica María y su hija, Angelica Vale, pese a que habían preferido mantenerse al margen de la situación, decidieron romper el silencio y hablar del tema.

Sin duda alguna, una de las artistas que más contacto ha tenido con el señor Enrique Guzmán es 'La Novia de México', pues ambos iniciaron su carrera artística muy a la par.

Debido a la cercana relación, resulta de interés público conocer la opinión de la primera actriz, respecto a las acusaciones que Frida Sofía ha hecho en contra de su abuelo, a quien acusa legalmente de haber abusado sexualmente de ella cuando tenía 5 años.

Fue en una entrevista para el matutino Sale el Sol, donde madre e hija explicaron que no pueden opinar sobre la polémica porque desconocen todo lo que está circulando en los medios de comunicación respecto al padre e hija de Alejandra Guzmán.

"Me imagino que toda la gente quiere saber porque somos muy cercanos tanto a Enrique como a Silvia, a Alejandra. La verdad es que no podemos opinar porque no tenemos la menor idea de lo que haya pasado ni de lo que estén diciendo porque tampoco estamos enteradas", declararon en conjunto.

En 1962, mientras filmaban una película juntos, Enrique Guzmán y Angélica María iniciaron una relación amorosa, cuando los dos jóvenes tenían 18 y 17 años respectivamente. El noviazgo fue tan intenso, que Enrique le propuso matrimonio, pero ella lo rechazó.

A raíz de ello y porque siguieron trabajando juntos por un tiempo, forjaron una fuerte relación de amistad que perdura hasta nuestros días. Ambos compartieron momentos importantes de su vida como sus matrimonios y el nacimiento de sus hijos. Es por este motivo que la opinión de la interprete de Edy, Edy es importante.

Yo lo conozco desde los 17 años y pues siempre fue respetuoso", dijo.

Por su parte, la hija de Raúl Vale confesó cómo ha sido su relación con el amigo de su mamá. Es así que dijo tener un gran aprecio hacia él y que durante sus convivencias la trató muy bien a ella y a sus hijos.

"Lo que sí te puedo decir es que a Enrique Guzmán yo lo quiero mucho. Conmigo siempre ha sido un ser maravilloso, no nada más conmigo, sino con mis hijos, toda la vida", declaró Angélica Vale.

Fuente: Infobae