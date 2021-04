Conductor de TV Azteca revela que estuvo a punto de irse a trabajar a Televisa

Ciudad de México.- Actualmente el comentarista deportivo Carlos Guerrero, mejor conocido como 'El Warrior', se ha convertido en uno de los favoritos del público mexicano debido a que TV Azteca le dio la oportunidad de conducir la nueva temporada de Survivor México.

Sin embargo, el querido presentador pudo no haber participado en el reality del Ajusco debido a que estuvo a punto de aceptar una oferta de trabajo en Televisa.

Carlos brindó una entrevista a Milenio y aquí confesó cómo comenzó su carrera en el mundo artístico. 'Warrior' explicó que cuando apenas tenía 18 años, la televisora de San Ángel lo llamó para invitarlo a colaborar con ellos.

Los domingos había un programa deportivo en TV4, saliendo del programa me habla la recepcionista y me dice ‘oye Carlos, tienes una llamada telefónica’, era un productor de Televisa Bajío, no recuerdo su nombre pero sí era conocido...", contó.

Sin embargo, un día después el conductor también recibió una llamada de TV Azteca y siguió su intuición, eligiendo quedarse con esta última empresa en la que ha trabajado desde 1998.

Me dijo 'En mayo vamos a empezar producciones y nos gustaría que te vinieras a trabajar con nosotros, ¿cómo ves, te gustaría venir a platicar con nosotros?' Apuntó sus datos, no lo sé, destino o corazonada, no tengo claro lo que me hizo ir a Azteca Bajío y no a Televisa", añadió.