¿Golpe a Enrique Guzmán? Famoso productor habla del supuesto abuso a Frida Sofía

Ciudad de México.- Alejandro Gou, productor de teatro reaccionó por primera vez a los señalamientos en contra de Enrique Guzmán, con quien ha trabajado en varias puestas en escena, esto luego de que Frida Sofía lo acusara de abuso sexual.

El también empresario de entretenimiento mexicano, aseguró que mantiene una relación cercana con la familia del cantante, de 78 años, a quien describió como "un caballero" que siempre ha tenido un excelente comportamiento con él, sus compañeros y demás elenco de las puestas en escena en las que han trabajado juntos

"Es un caballero, lo he visto cómo trata a las bailarinas, cómo trata al elenco, a sus compañeros, cómo me trata a mí como jefe. Es súper cariñoso con su nieta, la hija de Daniela Guzmán, pues viven juntos", comenzó diciendo el productor frente a las cámaras del reportero Edén Dorantes.

Asimismo, Gou indicó que ha podido hablar con el señor Guzmán después de las declaraciones de la hija de Alejandra Guzmán y habló del estado de ánimo del cantante.

Obviamente está triste, pues que te inventen una ma... así yo creo que no está padre, a nadie... Nunca me ha gustado meterme, en mi carrera nunca he estado en chisme, solamente habló de lo que conozco, no defiendo ni culpo a nadie que quede claro", señaló.

Reiteró que a lo largo de todos los años que ha colaborado con Enrique Guzmán, éste se ha comportado como "un caballero".

"Es mi amigo y lo voy a respaldar como amigo y como jefe. Tenemos muchos planes con él, sigue el streaming al aire, va a regresar a Jesucristo Superestrella"... y bueno mi experiencia como amigo y como jefe ha sido increíble con Enrique. Yo he convivido muchísimo con él, he tenido muchísima vida con él y si puedo decir que yo no estoy a favor ni en contra de nadie, simplemente voy a contar lo que yo he vivido", aseguró el productor.

Fuente: Edén Dorantes