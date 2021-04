"Hice la prueba y la repetí tres veces": Valentina Ferrer revela su embarazo con J Balvin

Nueva York, Estados Unidos.- La revista Vogue México fue la encargada de anunciar la exclusiva y tan esperada noticia, el embarazo de Valentina Ferrer que convertirá en padre a J Balvin.

La mañana de este jueves es cuando la noticia que ya había sido revelada, por sin se confirmó, pues tanto el cantante como la modelo decidieron posar para la revista que tuvo la noticia.

Me hice la prueba en el baño y la repetí tres veces más porque no me lo creía. Lo que más me sorprendió fue la primera vez que lo sentí patear", reveló la también actriz.

Mientras que al mostrar su emoción de esta manera, estaría confirmando que efectivamente están en la dulce espera de un varón que llevará por nombre, Rio, pero mientras eso llega optó por compartir en su cuenta de Instagram una de las especiales fotografías.

Se va agrandado la familia", escribió al pie de la publicación.

Respecto a lo que se aproxima después del parto y debido a la carrera que esta tiene como modelo, asegura no estar preocupada por lo que vendrá, pues confesó, "mientras más me lo tome como algo natural y que fluya, no estar pensando en el tiempo que me falta ni en que si me voy a engordar o no, sino que lo voy viviendo como un día a día, me ha ayudado muchísimo".

Ahora solo queda esperar a que J Balvin se muestre respecto a esto y lo que vendrá, pues su familia está creciendo y dejarán de ser tres con la llegada de su primer bebé, por lo que la mascota dejará de ser la consentida del hogar.

Fuente: Instagram @valentinaferrer y Revista Vogue