"No merezco esto": Exconductora de TV Azteca recuerda la violencia de su primer matrimonio

Ciudad de México.- La conductora mexicana, Atala Sarmiento, exintegrante de TV Azteca, desempolvó su pasado y compartió en una entrevista con la psicóloga Cathy C de la Barca uno de los episodios más dolorosos de su vida. Fue en el 2004 cuando ella decidió ponerle fin a una situación que drenó su alegría, así, se divorció de su pareja, quien la violentaba.

Además, reconocer que sufría maltrato y tomar cartas en el asunto fue difícil, debido al miedo en torno al tema que era tabú en ese momento. Como primer paso decidió sincerarse con un compañero de trabajo, quien lejos de juzgarla, la reconfortó con un comentario.

Tú siempre estás haciendo bromas, toda la gente se ríe contigo, entras a esta oficina y eres un cascabel de alegría pero tienes una mirada muy triste", fueron las palabras que la animaron a hacerle frente a la situación desafortunada que vivía en su matrimonio.

A partir de ahí, se dijo a sí misma "no me merezco esto, no me merezco esta vida". Meditó en torno al motivo que la orilló a permitir la serie de abusos y llegó a la conclusión de que se encontraba vulnerable en esa época por la pérdida de su padre y abuelo, con seis meses de diferencia entre cada una.

Su familia fue pieza clave para contener el dolor; su mamá y hermano se mantuvieron unidos para brindarle apoyo a Sarmiento, quien, por fortuna, logró salir adelante y no cerrarse a recibir el amor. Actualmente comparte su vida con su esposo David Ródenas, de quien aseguró que es "la única persona que sabe mi verdadero yo".

Hace 17 años de mi primera foto en Ventaneando. Orgullosa y feliz de haber sido parte de tan exitoso proyecto.

¡Feliz Aniversario! pic.twitter.com/gllaJWUOcT — Atala Sarmiento (@AtaSarmi) January 23, 2021

Fuente: Infobae