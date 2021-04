Abogado de Aracely Arámbula revela en 'Ventaneando' que ella mantiene a sus hijos con Luis Miguel

Ciudad de México.- El representante legal de Aracely Arámbula confirmó en entrevista para el programa Ventaneando que su cliente tiene más de un año de cubrir el total de los gastos de manutención de Miguel y Daniel, hijos que la actriz procreó con Luis Miguel.

Ante la pregunta directa sobre los rumores que aseguran que el cantante tiene más de un año sin dar el dinero para los gastos de

los ahora adolescentes, el abogado comentó cómo realmente está la situación.

Más allá de decirle cuánto tiempo puede existir en esta inconsistencia en el cumplimiento de las obligaciones, efectivamente lo que le puedo confirmar, y que ya es sabido desde finales del 2019, principios del 2020, es que la señora Arámbula se hace cargo por completo de los gastos que se ocasionan para todas las actividades de sus hijos".

Sobre si es el abogado de Luis Miguel el que ha entorpecido este proceso legal, Pous explicó: "No sé si para entorpecer, pero el filtro para lograr tener comunicación con el señor Gallego, es su abogado, el licenciado Heredia, no se ha logrado traspasar esta

barrera, por lo cual no se tiene absoluta certeza si efectivamente hay una negativa o simplemente no se entera o lo omite".

Al cuestionamiento sobre si la actriz resolvió demandar a Netflix y Gato Grande tras la negativa que ha recibido de su famoso ex y

de esta forma pueda obtener los recursos de la pensión para los niños, el abogado explicó que "se tienen esas alternativas, no

solamente hablando específicamente de la actriz".

Negándose a confirmar si el cantante ha tenido o no contacto con sus hijos varones, al respecto de la camioneta que aparentemente el intérprete debía darle a su ex para el traslado de sus hijos, Guillermo Pous puntualizó: "la camioneta que maneja

la señora la compró con recursos propios, no se la entregó absolutamente nadie más. Si como parte del compromiso existía eso, lo que le puedo decir es que, al día de hoy, por lo menos no se ha cumplido".

Por último, el licenciado aseguró que hasta ahora desconoce el motivo real por el que el artista no cumple con esta obligación, pues "por lo menos del día de hoy y todo el año anterior, los gastos al cien por ciento han sido cubiertos por Aracely. Desconozco el argumento, simplemente las pláticas se tienen con el abogado y su respuesta es 'no hay forma de pagar en este momento'".

En el programa de espectáculos se refirió que fue en 2009 cuando Arámbula hizo el primer llamamiento a Luismi por esta misma razón, además de informarse que él no tiene ninguna relación con sus hijos menores desde el año 2015.

Asimismo, se dijo que en 2017 'El Sol' se comprometió a pagar su adeudo con Aracely, pero después de un tiempo dejó de dar el dinero correspondiente para este motivo.

Fuente: Agencia México