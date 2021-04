¿Contra Televisa? Chiquis Rivera, furiosa, arremete contra famoso programa por "atacarla"

Ciudad de México.- La muy polémica cantante y conductora, Chiquis Rivera, se mostró bastante furiosa ante sus redes sociales, pues hizo usó de sus historias de Instagram para arremeter en contra de un famoso programa por "atacarla" de forma constante, señalando que ella era muy "amable", ¿a caso habla de Televisa?

La hija de Jenni Rivera en sus historias compartió un video en el que habla de su nueva línea de cosméticos y las cosas que están por venir con ellas, como productos para el cuidado de la piel.

Pero, mientras hablaba al respecto su tono cambio y comenzó a quejarse de que al salir de unas negociaciones la prensa ya estaba ahí y no entendía como es que podían saber donde se encontraba, además de que la trataron super mal y ella también fue algo grosera en consecuencia.

La verdad no entiendo porque, y se han portado muy mal conmigo y ya estoy como que hasta la ma..., y no nada más conmigo, hablan pestes de muchas personas y yo siempre me he portado muy bien", expresó Chiquis.