¿Feminista? Bárbara Mori se pronuncia contra la violencia hacia las mujeres

Ciudad de México.- A través de una entrevista para diversos medios que el programa Hoy de Televisa retomó, Bárbara Mori lanzó un contundente mensaje hacia las mujeres mexicanas y el género femenino en general que ha sufrido episodios de violencia y acoso por parte de sus parejas o familiares.

Las declaraciones se suscitaron luego de que Sergio Mayer revelara que su hijo había sido abusado por Natália Subtil cuando este aún era menor de edad. Al ser cuestionada sobre el tema, la actriz decidió abordarlo desde otra perspectiva y denunciar la violencia contra las mujeres.

Durante su entrevista, Bárbara también narró que se había contagiado del virus Covid-19 hace unos meses, pero en la actualidad ya se encontraba en perfecto estado de salud.

A mí me dio covid-19 y me fue bien gracias a Dios, no necesité oxígeno, entonces eso de que no existe te puedo decir que a mi sí me dio. Me cuidé, me apapaché y traté de salir adelante, tardé dos o tres semanas en recuperarme", aseveró la actriz.