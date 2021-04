¡Golpe a Pinal! Frida Sofía revela maltrato psicológico de parte de su abuela: "Fue horrible"

Ciudad de México.- Frida Sofía continúa creando polémica en sus declaraciones en contra de algunos miembros de su familia, esta vez arremetió hacia su abuela, la actriz Silvia Pinal, por los regaños que sufrió y que supuestamente le causaron muchos problemas emocionales.

En entrevista con Lucia Méndez, la hija de Alejandra Guzmán, recordó un momento que la marcó para siempre y fue cuando doña Silvia mostró desagradó por cómo lucía la figura de la joven.

Una vez que regresé del internado me vio 'chuby' y me dice: no, tú no pareces Pinal, pareces puerco'", narró.