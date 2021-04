"Siempre la voy amar": Frida Sofía asegura que Alejandra Guzmán no la buscó

Ciudad de México.- Después de la polémica por acusar a Enrique Guzmán de tocarla cuando tenía cinco años, ahora Frida Sofía habló sobre su madre, Alejandra Guzmán, con la famosa actriz de Televisa y cantante, Lucía Méndez, ahora ella dijo que pese a siempre la va a "amar" no se han reconciliado debido a que la rockera no la ha buscado en años.

El pasado jueves 15 de abril, Frida y Méndez hablaron sobre su pelea con 'La Guzmán', en donde fue cuestionada porque no han tenido una reconciliación tras varios años en una pleito mediático, señalando que ella debería de dar el primer paso.

Ante esto, la joven intérprete de Ándale dijo que ella no tiene porque ir a buscarla si nunca se fue, señalando que ella no se le ha acercado, incluso dijo que no conoce su apartamento pese a que se lo regaló, pues aunque este a 15 minutos de uno que ella tiene no lo ha visitado.

Yo creo que una madre siempre tiene que tener el corazón y la verdad. ¿Por qué nunca la he buscado? Porque nunca me fui. La pregunta aquí es, ¿por qué ella nunca me ha buscado a mí?", aseguró Frida.

Finalmente, la también actriz dijo que se encuentra muy dolida ya que no la apoyó cuando abortó, no quiso confiar en ella con el asunto de Larry Ramos y se siente traicionada porque se iba de fiesta con él, señalando que aunque ante la cámara lloré y pida estar con ella, no se acerca para hablar.

Cuando en realidad estoy muy herida, estoy muy muy muy herida por lo que pasó del aborto, lo que pasó antes de Larry. Su comportamiento no coincide con sus palabras; ella va y le llora a la cámara y me dice que vuelva, pero yo no me fui", concluyó al respecto.

Fuente: Instagram @chicapicosa2