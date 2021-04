Tatiana revela que mamá de Luis Miguel habría muerto ahogada: "Es un secreto a voces"

Ciudad de México.- Las especulaciones sobre el paradero de Marcela Basteri, la madre de Luis Miguel han sido un tema latente desde su desaparición en el mundo del espectáculo. Esta vez, durante una entrevista para Ventaneando, Tatiana aseguró que la progenitora del 'Sol de México' murió ahogada.

Según comento la intérprete de música infantil para el programa de TV Azteca, esta noticia no es sorpresa para nadie que esté en el mundo del espectáculo, ya que en su momento, todos los allegados a Luis Miguel se enteraron de la noticia.

Se sabía que había muerto en una fiesta en Italia o en España, no me acuerdo, en una alberca. Es lo que yo sé, de lo que me enteré. Todos sabemos que no está viva, es un secreto a voces en el medio artístico, de la gente importante de la televisión y de las revistas se sabía eso", aseveró Tatiana.