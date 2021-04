¡Terminó en la cárcel! Frida Sofía guarda profundo rencor a 'La Guzmán' por esta razón

Ciudad de México.- En medio del escándalo suscitado por sus declaraciones en contra de su abuelo, el cantante Enrique Guzmán, a quien acusa de haber abusado sexualmente de ella cuando tenía 5 años, Frida Sofía continúa sacando los trapitos al sol de toda la familia.

La hija de Alejandra Guzmán sigue hablando de los duros momentos por los que ha atravesado a lo largo de su vida, entre ellos, habló detalladamente de la ocasión en la que terminó arrestada por golpear a su exnovio.

Fue en el canal de YouTube de Lucia Méndez, donde estuvo como invitada y confesó el rencor que le guarda a su madre tras haber ventilado los problemas legales a los que se enfrentó.

"Me sacaron luego, luego, mi mamá. Pagó 300 dólares y aparte, era algo que era íntimo. Aparte de dar pena, la historia ya estaba fuera del sistema y ella fue la que lo contó a todo el mundo...por eso no la busco, porque no se vale todo lo que ha hecho", expresó la influencer.

La razón por la que Frida Sofía terminó en prisión fue por actuar en defensa propio ante un ex, quien la estaba grabando en el momento de tener intimidad.

Me arrestaron porque le tuve que poner en su ma... al tarado este. Yo soy como un hombre, yo si quiero y tengo ganas, yo así soy, siempre me he cuidado pero estaba 'caliente' y este no estaba nada mal...Yo estaba en plena acción, volteo y el tipo con el celular, yo me le fui", contó.

Luego de haberlo golpeado con el puño, decidió romperle el celular y por ello, fue arrestada, pero dice no arrepentirse de haberse defendido de esa manera.

Le rompí la ma... y lo volvería a hacer".

Argumentó que ella golpea con "puño cerrado" y patadas, sin embargo, nunca inicia un pleito solamente se defiende cuando es necesario hacerlo.

Fuente: Canal de YouTube de Lucía Méndez