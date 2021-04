Tras 2 matrimonios y convertirse en papá 5 veces, Larry Hernández es golpeado por su mamá

Estados Unidos.- Larry Hernández se encontraba visitando a su madre y entre sus ratos de consentidera, este se puso a comer un platillo que solo conseguiría con el sazón de mamá, lo cierto es que no podría proceder a comer sin su respectivo refresco que fue el motivo de un gran regaño.

El cantante de regional mexicano de 44 años, le pidió a su madre algo de tomar, pero lamentablemente este no se encontraba en las condiciones que el quería así que pidió a Doña Manuela que pusiera a refrigerarlo por un lapso bastante corto, pues estaba seguro en que no le sucedería algo malo.

Una vez que se cumplieron las cosas tal y como el artista las pidió, este aseguró que si había una falla el sería el responsable de solucionarla, pero lamentablemente a la hora que las cosas sucedieron ya no quiso hacerlas y solo consiguió que su madre se enojara.

Ahora te voy agarrar con la chancla", advirtió la señora.

Mientras que se puso detrás de Larry hasta que este hiciera bien las cosas y en una de esas, este se defendió con: "No me pegues tengo cinco hijos ya", pero su mamá no lo tomó en cuenta y continuó golpeándolo para que las cosas se cumplieran tal y como ella quería.

Fuente: Instagram @larryhernandez