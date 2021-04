Tras su desaparición, actriz de Televisa y TV Azteca da extraña entrevista en 'Sale el Sol'

Ciudad de México.- Hace algunas horas la actriz y comediante María Elena Saldaña, mejor conocida como 'La Güereja', reapareció públicamente luego del escándalo que protagonizó su hijo Felipe por provocar un accidente en una zona residencial de Morelos.

El programa matutino Sale el Sol presentó una entrevista que le realizaron a la actriz para preguntarle sobre el choque de su heredero, pues medios aseguraron que el joven estaba ebrio y que además huyó de la justicia.

'La Güereja' se negó a dar declaraciones sobre el accidente de Felipe y se limitó a resaltar que no se le debería de dar importancia a esta situación.

Yo pienso que no se le debe de prestar importancia, es muy triste que nos preocupe. Una amiga le dice a un chico que, por ejemplo, todo lo que se dice en res y eso, eso no se debe de leer, no se debe de ver y no se debe de saber. Uno debe de estar consciente de las cosas que pasan", explicó.