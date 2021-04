Ariadne Díaz causa polémica en Instagram: Comparte inédita FOTO ¡como nunca antes vista!

Ciudad de México.- La guapa estrella de Televisa, Ariadne Díaz, ha estado en constante polémica tras la publicación de unas fotografías en sus redes sociales, luciendo tremendo cuerpazo en bikini, durante sus vacaciones en Puerto Vallarta.

Dichas fotos crearon controversia pues no es muy común ver a la protagonista de La mujer del vendaval presumiendo su escultural figura, misma que fue cuestionada acerca de su naturalidad; especulaciones que la misma Ariadne aclaró, argumentando que todo es "hecho de fábrica".

Recientemente, la actriz volvió a conmocionar a sus seguidores en su perfil de Instagram pero, esta vez, no fue por mostrar su estilizada figura.

La prometida de Marcus Ornellas publicó una instantánea de su niñez, cuando al parecer la famosa cursaba el nivel primaria debido a las características de la foto, donde se demuestra que su belleza viene desde la cuna. "Me encontré ayer esta foto de mi escuela", escribió la estrella, seguido por una conmovedora reflexión.



Si pudiera viajar en el tiempo y platicar conmigo de esta edad me diría que no tuviera miedo, que disfrutara mucho la vida, que las cosas importantes poco tendrían que ver con ser perfecta o no equivocarme sino todo lo contrario y que ser quien soy es más que suficiente... no puedo regresar el tiempo pero puedo transmitir este mensaje a mi hijo para que sepa lo maravilloso que es con sus defectos y virtudes, aciertos y errores y que lo más importante en la vida es el viaje en sí", escribió.

Inmediatamente, sus seguidores abarrotaron el post con comentarios y muchos señalaron el gran parecido que tiene con Diego, su pequeño hijo.

Tu nene es igualito a ti en esa foto. Y seguro será un hermoso ser humano también ¡como sus papás!".

Hermosa ¡Diego está igualito a ti!".

Oh por Dios ¡Pensé que era Diego!".

Se leyó en la publicación que en seis horas reunió más de 500 comentarios y generó la reacción de casi 100 mil seguidores.

Fuente: Instagram @ariadne_diaz