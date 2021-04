De esta forma, María León demuestra su felicidad tras su regreso a los escenarios

Ciudad de México.- La exintegrante de Playa Limbo, María León compartió a través de su cuenta de Instagram una tremenda imagen en la cual se le pudo ver muy feliz por su regreso al teatro.

Fue mendiante un clip, donde la cantante realizó una conocida vuelta al puro estilo del ballet, con la que expresó su amor por las puestas en escena.

Ayer, después de un año de no sentir esto, mi corazón latía tan fuerte que tenía que sostenerlo para que no se me saliera del pecho, hay emociones que no se pueden explicar, tienes que vivirlas", escribió.