¡Adiós Televisa! Tras formar parte de 'MCR', querido actor se vuelve coach de 'La Voz'

Ciudad de México.- Uno de los más queridos actores y cantantes por el público, Yahir, recientemente le dijo adiós a Televisa, tras su arrasador éxito en Me Caigo de Risa, para unirse a las filas de TV Azteca y formar parte de la nueva temporada de La Voz Senior, como uno de los coaches.

Desde hace un par de semanas que el Ajusco empleó las redes sociales de La Voz para revelar que este año no solamente habrá Voz Kids, sino que también veremos a Ricardo Montaner, Belinda y María José, a los que se les acaba de unir Yahir, dirigiendo a sus respectivos en la versión Senior del concurso de canto.

Algo que mayormente llamó la atención fue la presencia del intérprete de La Locura, quien hace un año atrajo una gran audiencia y fue sumamente aplaudido en su participación dentro de Me Caigo de Risa en Televisa, especialmente en 'Música Acuática'.

Pero, no solo es el hecho de que deja la televisora San Ángel para entrar a TV Azteca, sino que nuevamente estará con Belinda lo que atrajo al público, pues con la cercanía que tuvieron al protagonizar Hoy No Me Puedo Levantar, se dijo que fueron pareja y por ello señalan que sería muy incómodo para Christian Nodal.

Cabe mencionar que Yahir ocupará el puesto que tenía Lupillo Rivera hace dos años y hasta el momento no se tiene una fecha de estreno, pero se estima que comenzará justo después de La Voz Kids.

Fuente: Infobae