Angustiado, Lorenzo Méndez revela que su banda es la 'culpable' de no dar concierto

Estados Unidos.- La noche del pasado sábado, Lorenzo Méndez tenía programado un concierto y desafortunadamente no pudo presentarse, pues asegura toda la culpa es de su banda y los problemas que esta presentó.

En redes sociales es donde el cantante se tomó el valor de revelar lo que estaba sucediendo, pues él llegó a tiempo al aeropuerto, pero su agrupación pasó por algo que le impediría llegar.

Angustiado, Lorenzo mantenía su ánimo con un "no pasa nada", pues pretendía demostrar que su preocupación no era grande o que ya todo estaba negociado, evitando así los malentendidos que un vez pasó al supuestamente no pagarles.

Vamos a cambiar la fecha para otra ocasión, disculpa a todos, regreso muy pronto", señaló.

Mientras que aseguró que este evento no sería motivo para parar, pues mencionó que el programado para este domingo sí se cumpliría y lo único que el podría hacer es esperar a que la fecha se reagende para muy pronto.

