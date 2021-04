¿Luis Miguel hijo de Andrés García? Esto dice el actor quien además no hablará sobre Marcela Basteri

Ciudad de México.- Algo que dejo muy clara la primera temporada de Luis Miguel, la serie, producida por la plataforma Netflix, es la estrecha relación que existía entre Luisito Rey, 'LuisMi' y el actor Andrés García, quien ha preferido callar sobre el tema del paradero de la madre del intérprete de La Incondicional, Marcela Basteri.

Incluso, el histrión contó en entrevista con Yordi Rosado que 'El Sol' llegó a pensar que la relación entre García y Luis Miguel era más estrecha que de una amistad entre familias.

El me dijo muy serio a solas, oye apá, no será que yo soy hijo tuyo y no de mi papá; yo le dije que sería un orgullo que fuera mi hijo pero que no era así".