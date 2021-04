'Luis Miguel, la serie 2': Así fue el encuentro entre 'El Sol de México' y Michelle Salas

Ciudad de México.- La relación entre Luis Miguel y Michelle Salas siempre ha sido un misterio, pero es en la segunda temporada de la serie biográfica del cantante donde se verán rasgos característicos de su primer encuentro y la relación que establecieron.

En Luis Miguel, la serie conoce más a fondo el lazo que une a padre e hija, pero principalmente un lado más amoroso del cantante en el que pesa siempre un sentimiento de soledad y la angustia por conocer el destino de su madre, Marcela Basteri.

Macarena Achaga, la actriz que da vida a la joven Michelle Salas, reveló para Infobae México cómo buscó dar realismo a la famosa historia, pero es hacia el final del capítulo dos cuando se conoce cómo fue el emotivo momento entre 'El Sol de México' y su primogénita.

El encuentro entre padre e hija está lleno de emotividad y sentimentalismo, reforzado por una de las canciones más emblemáticas del 'Sol', Hasta que me olvides.

En el capítulo titulado Noche de paz se ve llegar a 'Micky' (Diego Boneta) a la casa de 'Sophie Salas' para reunirse con Michelle, poco antes de cumplir los cinco años.

¿Ella me odia?", preguntó el intérprete a la mamá de su única hija, quien respondió con una sonrisa amable: "No, no te odia. Se muere de ganas por conocerte".