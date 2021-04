VIDEO: Selena Gomez impacta Instagram al presumir su nuevo tatuaje en el hombro

Estados Unidos.- La famosa cantante y actriz, Selena Gomez, nuevamente impactó a sus millones de seguidores pues en Instagram comenzó a circular un video en el que presume que se realizó un tatuaje a la altura de su hombro, desatando miles de reacciones.

Según informes, Gomez tiene alrededor de 15 tatuajes de un muy pequeño tamaño con significados importantes para ellas, por ejemplo, cuando sacó su álbum, 'Rare', se grabó su nombre en la base del cuello, y poco antes se hizo con su amiga Julia Michaels, con quien se besó en un concierto.

Ahora, la intérprete de Look At Her Now presumió que se tatuó en el lado izquierdo de su hombro, justo encima de la clavicula, una pequeña cruz, de la cual aún no se sabe el significado, pero se espera que pronto la artista revelé que hay detrás de esto..

Cabe mencionar que el video no fue compartido por la exestrella Disney, sino que fue el estudio de Nueva York, Bang Bang, quienes en sus redes sociales revelaron el video en el que ella se coloca el cubrebocas entre risas con su tatuaje termonado.

Fuente: Instagram @bangbangnyc