Conductora de 'Hoy' revela ser víctima de acoso sexual por excompositor de Luis Miguel

Ciudad de México.- Martha Figueroa, polémica conductora de Hoy, durante su programa Con Permiso, con Pepillo Origel, reveló que hace muchos años atrás fue víctima de acoso sexual por Juan Carlos Calderón, quien fue un compositor de Luis Miguel, confesando que cree que podría haber sido la inspiración para varios temas que escribió.

Figueroa señaló que justamente eso le hace creer que Alejandra Ávalos no fue inspiración para Tengo Todo Excepto A Ti, como dijo en una entrevista con Venga la Alegría, pues fue el escritor antes mencionado quien la hizo y no el denominado 'Sol de México'.

Ante esto, señaló que ella se inclina a que Calderón hizo la tan famosa canción inspirada en ella, señalando que no es algo de lo que este 100 por ciento segura, pero que era mayormente probable a lo que dijo la actriz.

No, porque ese tema ni es de Luis Miguel, es de Juan Carlos Calderón y yo sí sé a quién sí se lo pudo haber escrito. No sé si esa canción (me la dedicó), pero cuando yo conocí a Juan Carlos Calderón me dio unos arrimones", reveló Martha.

Finalmente, recordó que las veces que se encontraron él la jaloneó, la manoseó y tuvo un contacto cuerpo a cuerpo indebido que ella nunca consintió, agregando que tal vez podría haberle pedido regalías de unas dos canciones que cree pudieron ser en su honor.

Me dio unos jalones y unas talladas que yo dije '¿por?' y yo dije: 'híjole no es lo mismo que dé unos tallones sabrá Dios quién, cualquier pelado', pero imagínate Juan Carlos Calderón, o sea el compositor, pues no, en una de esas le hago tantito casito y no más que me dé dos regalías de dos cancioncitas, pero pues no, se me fue sin ser amado", concluyó.