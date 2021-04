De esta forma, María Chacón derrocha belleza con su tremendo regreso a Instagram

Ciudad de México.- La actriz mexicana, María Chacón compartió por medio de su cuenta de Instagram una llamativa imagen en la cual deslumbró con su regreso en redes sociales.

En la instantánea se observa a la también influencer posando de forma natural ante la entrada de un edificio al poner sus manos en la cintura resaltando sus pronunciadas curvas.

Volcado de fotos de lugar feliz”, escribió.

Por el lado del atuendo en esta ocasión utilizó unos jeans holgados mismos que cubren sus piernas y no dejan ver su longitud, seguido de una blusa con tipo estilo deslavado.

Cabe mencionar que ella desde más de 15 días no tenía una publicación en la red social de la camarita por lo que las reacciones no se hicieron esperar.



Por el momento el post ha logrado reunir la cantidad de 42 mil 225 ‘me gusta’, además de 155 comentarios, mismo en los que sobresalen los mensajes positivos de sus fieles admiradores.

Fuente: Instagram @oficialmariachacon