Desde 'Sale el Sol', exconductora de 'Hoy' destroza sin piedad a productor de Televisa

Ciudad de México.- Talina Fernández, experimentada conductora de Sale el Sol, en su larga carrera artística se encuentra el haber formado parte del programa Hoy en el primer año al aire, sin embargo, reveló que ella salió de la producción debido a un famoso productor de Televisa, con quien no tuvo piedad al momento de que destrozarlo desde el matutino de Imagen TV.

En 'Trapitos Al Sol', Talina confesó que dejó de ser la compañera de Andrea Legarreta a meses de que se estrenara el programa del canal de Las Estrellas, debido a que su entonces productor le hizo la vida "imposible", que la hacía menos y que la trataba muy mal.

Talina ante la insistencia de sus compañeros, reveló que se trataba de Alexis Núñez, quien fue el primer productor del famoso matutino que este año cumple 23 años al aire, destacando que por él no continúo en el programa.

Con el que no me llevaba, desde el principio me aborreció, era con un productor que trajo Televisa, Alexis Núñez, me hizo la bvida imposible tan absolutamente miserable que tuve que dejar el programa Hoy", reveló sin tapujos.