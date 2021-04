Destrozada, Alejandra Guzmán estalla contra Frida Sofía: "Te perdono porque estás enferma"

Ciudad de México.- La mañana de este lunes 19 de abril la cantante Alejandra Guzmán reapareció públicamente por primera vez luego de que su hija Frida Sofía señalara a su abuelo Enrique Guzmán por abusarla sexualmente cuando era niña.

La rockera mexicana brindó una entrevista al programa Me lo dijo Adela con Adela Micha y aquí no evadió la polémica y contestó a las últimas declaraciones de la joven que involucran a su famoso padre.

Alejandra confesó que Frida Sofía estaría arremetiendo en contra de su familia porque dejó de apoyarla económicamente y reiteró que nunca sostuvo relaciones sexuales con Christian Estrada, como aseguró su hija.

Después empezaron a hablar de estas cosas que a mí me duelen mucho, ahora imagínate ser juzgada, ser señalada por algo que no es verdad. Yo no he hablado porque es mi hija, no la he demandado porque es mi hija, pero yo no puedo permitir que llegue a este nivel y que ahora esté en contra de mi padre que tanto la apoyó. Mi padre tiene otras nietas y siempre nos ha dado cariño".

Alejandra también explicó que tiene dos meses sobria y al ser cuestionada sobre si alguna vez llegó a consumir drogas al lado de Frida, comentó: “Fumar sí, alguna vez fumamos juntas, la verdad, y no, yo hace mucho que no me meto nada, cocaína no […] y esas son las adicciones que he tenido, no he tenido adicciones de otra índole".

Asimismo, la intérprete de Mi peor error confesó que le duele mucho que su hija no la haya acompañado en los momentos más difíciles de su vida, como cuando fue víctima de una mala cirugía, y le lanzó un duro mensaje.

Ella nada más está ahí en Miami, viviendo como una reina y así no es la vida, hay que ching... hay que ching... para sacar todo eso adelante… yo lo he hecho".

'La Guzmán' se quebró totalmente al hablar del tema Yo te esperaba que compuso a Frida Sofía y aseguró que nunca más hablaría de esta situación ante los medios de comunicación.

¿Sabes cómo la canto?... ¡Deshecha!... porque soy una madre destrozada, nunca había vivido algo tan feo como ver a mi padre destrozado, por algo que no ha hecho y eso es injusto. Yo hoy cierro este capítulo, ella acepta ayuda de un psicoanalista. Si esto va a llegar a la ley que llegue a la raíz. Yo no puedo con esto. Es muy triste estar involucrado en tanta mier.... Por favor vean a esta persona. No es justo que se nos crucifique. La perdono porque está enferma. No es justo que se le dé tanto peso a una persona que apenas está empezando”, dijo entre lágrimas.

Para finalizar, Alejandra reiteró que brinda su total respaldo a su padre y lo defendió de las acusaciones de abuso que hizo la intérprete de Ándale.

Fuente: Agencia México