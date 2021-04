Eduardo Yáñez cambia a Televisa por 'VLA' y revela que teme quedarse sin empleo por su 'enfermedad'

Ciudad de México.- El aclamado actor Eduardo Yáñez admitió que sí le preocupan los rumores sobre su mal estado de salud, pues piensa que los directores y productores puedan tomarlos en cuenta para no contratarlo.

Hace un par de meses de dijo que 'Lalo' perdió el protagónico de la telenovela Si nos dejan, remake de Mirada de Mujer, porque padecía una enfermedad, sin embargo, ahora explicó que se encuentra perfectamente bien.

Yo ya había dicho de lo que se trataba, entonces si no viene de mí, entonces no lo crean”, exhortó el actor durante una entrevista para el programa Venga la Alegría .

José Gadum que es un urólogo extraordinario y Víctor Valpuesta que es mi médico de cabecera y pues me sacaron adelante rapidísimo porque la primera operación como ya lo dije, fue de emergencia porque ya estaba yo sangrando adentro y me sacaron de ese problema, y ya después de 5 semanas hice la segunda operación que fue donde ya me retiraron todo…”, agregó.