¡Intentó entrar a su casa! Arrestan a Hanks Johnson, acosador de Taylor Swift

Nueva York, Estados Unidos.- El pasado fin de semana, un hombre de 52 años llamado Hanks Johnson, obsesionado con la cantante pop Taylor Swift, intentó entrar a su residencia, razón por la que fue encarcelado por las autoridades de la ciudad.

El fanático fue detenido y posteriormente trasladado a prisión este lunes 19 de abril por el delito de allanamiento de morada. Según comentaron de fuentes cercanas a la artista, Hanks quiso invadir la residencia ubicada en Manhattan poco después de las 20:30 horas.

Taylor no ha dado declaraciones al respecto, ya que, de acuerdo con testigos, esta no se encontraba dentro de su vivienda cuando el suceso aconteció; sin embargo, no es la primera vez que se enfrenta a este tipo de problemas.

En marzo de 2019, otro hombre, de nombre Roger Alvarado, fue detenido en la puerta del mismo apartamento de la cantante, después de que rompiera una de sus ventanas para ingresar.

Taylor Alison Swift es una cantante, compositora, productora y actriz estadounidense. Criada en Wyomissing, se mudó a Nashville a los 14 años para realizar una carrera de música country.

Fuente: Milenio