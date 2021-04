"Me he de morir y me vas a extrañar": La dura advertencia de Eugenio Derbez a Aislinn

Estados Unidos.- Eugenio Derbez se encontraba teniendo una buena conversación con su hija, cuando de pronto el sentimiento lo invadió y decidió hacerle una serie de reclamos por no poderla ver cuando el se encuentra descansando de la vida laboral.

A través de Instagram se filtró el video en el que el actor le hace una dura advertencia a su hija Aislinn Derbez, pues asegura que esta aprovecha cuando él se encuentra de viaje para ir a su casa o invitar a la suya.

Una extensa serie de reclamos ablandó el corazón de Eugenio hasta el punto que no aguantó más y mencionó: "Pero me he de morir y me vas a extrañar", refiriéndose a las visitas que Aiss hace constantemente cuando el está de viaje.

Pese que no se escuchó la contestación de su hija, en la conversación se pudo apreciar que entre risas le responde: "Yo voy igual que siempre, todos los fines, estés o no estés", anulando la advertencia sobre el día que su padre falte.

Fuente: Instagram @chicapicosa2