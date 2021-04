Pleito en Televisa: Anette Cuburu revela por qué no le habla a Andrea Legarreta tras trabajar en 'Hoy'

Ciudad de México.- Como nunca antes la famosa actriz y conductora Anette Cuburu decidió confesar por qué no tiene una buena relación con su excompañera Andrea Legarreta, con quien compartió créditos de 2008-2009 en el programa Hoy.

La ahora presentadora estelar de TV Azteca brindó una entrevista exclusiva a Mara Patricia Castañeda para su canal de YouTube y aquí fue donde reveló la razón por la que no se lleva bien con la esposa de Erik Rubín.

Creo que Andrea tiene su forma de ser y no es amiga de todo el mundo, ella decide de quién ser amiga y entre nosotras nunca se dio una amistad... La gente que no quiere ser mi amiga, no tiene por qué serlo, ni lo necesito", dijo.