¡Se quedaba dormido! Andrés García habla de su noviazgo con Irma Serrano 'La Tigresa'

Ciudad de México.- Andrés García, actor y productor mexicano es también conocido por sus múltiples relaciones amorosas con mujeres de dentro y fuera de la industria; recientemente, en el programa Hoy de Televisa, habló de su íntimo romance con Irma Serrano 'La Tigresa'.

En entrevista con el programa matutino de espectáculos, el actor recordó su fugaz pero placentero noviazgo con la actriz y bailarina mexicana, en donde según aseguró, incluso vivieron juntos por una temporada.

Andres García REVELA cómo fue tener relaciones ÍNTIMAS con Irma Serrano, ‘La Tigresa’ pic.twitter.com/R15riAcGfW — espectaculomundo2020 (@espectaculomun1) March 31, 2021

El galán de telenovela, contó a los fanáticos del programa que pese a ser un corto romance el que vivió al lado de 'La Tigresa', las largas conversaciones a la media noche era lo que más disfrutaba de su compañía.

En contraste, Irma Serrano se molestaba, ya que él se quedaba dormido cuando ella "lo quería para otra cosa", por lo que su relación duró menos de un mes y únicamente vivieron juntos 15 días.

Las historias de amoríos del actor dominicano aún no han terminado y seguro saldrán a la luz en algún momento, pues en palabras de él "hay eventos y hay romances de los que quizá todavía no haya hablado. Según me van viniendo a la memoria los voy contando, ya los conocerán".

Fuente: Hoy