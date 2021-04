Tragedia en Televisa: Destrozado, famoso actor anuncia el terrible fallecimiento de su padre

Ciudad de México.- Hace algunas horas el actor Jesús Zavala, protagonista de Alebrijes y Rebujos en Televisa, anunció a través de sus redes sociales que se encontraba de luto debido a la desgarradora muerte de su padre.

Destrozado, el también cantante mexicano compartió un par de tiernas fotografías mediante su cuenta oficial de Instagram para despedirse de su progenitor, el artista plástico Florencia Zavala.

Jesús también escribió unas desgarradoras palabras para decirle adiós a su padre, a quien le pidió seguir creando arte desde el cielo.

No estaba ni cerca de conocer lo que realmente es la tristeza, te voy a extrañar tanto, cada minuto, no se ni como poner en palabras todo lo que me dejaste en todos los sentidos, realmente tuve al mejor, gracias por tu arte, por tu sabiduría y por siempre ser mi ejemplo", escribió el actor de Club de Cuervos.