Tragedia: Exestrella de 'Exatlón' y 'Acapulco Shore' sufre asalto, lo hieren con navaja y ahorcan

Ciudad de México.- El famoso influencer y modelo Fernando Lozada, quien formó parte de Acapulco Shore y Exatlón Estados Unidos, denunció mediante redes sociales que fue víctima de un violento asalto y que resultó lesionado.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el guapo exparticipante del reality transmitido por Telemundo compartió un video y explicó qué sucedió durante al atraco que sufrió ya hace unos días.

Apenas me asaltaron y me pusieron una ma... Me clavaron una navaja aquí (señalando el mentón) me pegaron como niños de 4 años, pero el navajazo sí me lo lleve y la garganta porque me ahorcaron", comentó.