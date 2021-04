¡Afligido! Julión Álvarez busca esclarecer su proceso legal pronto: "No hay un proceso claro"

Ciudad de México.- En una entrevista que circula desde hace algunos días en redes sociales, Julión Álvarez reveló que aún no resuelve su problema legal tras la vinculación de su identidad como "prestanombres", para diversas organizaciones relacionadas con el narcotrafico.

De acuerdo con Julión, pese a las circunstancias y a lo tedioso del proceso, aseguró que no se rendirá pues busca que sus hijas y esposa no sean discriminadas.

"Tratamos de ser positivos. Yo me hice a la idea de que Dios manda pruebas, y lo que toque y cuando me toque, le aprendo; es lo que me tocó vivir, lo que me toca pasar, aprender, y mientras a disfrutar con lo que me toca", señaló.

Hay un poquito de muchas cosas, y desgraciadamente no hay un proceso claro; somos miles de personas que estamos en esa lista de la OFAC. ¿Qué estamos haciendo? Brindar información de, por ejemplo, lo que tengo, cómo lo tengo, dónde están los impuestos, cómo se pagó, etc. Es una investigación financiera, y pues en espera de que ya pronto nos liberen", agregó.

“Ya no le pongo fecha, espero a que si Dios dice que mañana, pasado o el año que entra, es porque sus planes son perfectos y yo lo espero", manifestó.

Además, señaló que son experiencias que a cualquiera le pueden pasar, a él le tocaron y hoy las agradece. Y señala que se encargará de trabajar por esclarecer su situación, sobre todo por sus hijas, evitando que sean discriminadas.

Fuente: Instagram @chicapicosa2