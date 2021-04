Anuel AA rompe el silencio: Confirma su ruptura con Karol G y revela si fue por infidelidad

Ciudad de México.- Tras varios meses de fuertes rumores de su ruptura, finalmente Anuel AA confirmó que su relación con Karol G llegó a su fin desde hace cuatro meses y aclaró que la separación no se debe a una tercera persona en discordia.

Por medio de un Live en redes sociales, el cantante puertorriqueño dio la noticia que ya se venía comentado desde finales del año pasado donde dijo que él y la colombiana todavía se siguen amando, pero "son cosas que pasan en una pareja".

Hace como cuatro meses que no estamos juntos y no tenemos mala relación ni mala comunicación, estamos bien por eso es que nos han visto juntos como dos o tres veces. Obviamente yo la amo, ella me ama tratando de recuperar lo perdido, pero ya definitivamente ella decidió tomar su rumbo y yo también", expresó el artista.