Chumel Torres comparte un recuerdo con Snoop Dog por el 420

Ciudad de México.- El polémico youtuber Chumel Torres se dio un tiempo de este martes 20 de abril para compartir con sus seguidores, una anécdota con un artista famoso, quien de acuerdo con el creador de contenidos, le compartió de su cigarro de marihuana.

A través de sus redes sociales, el conductor de 'El Pulso de la República', indicó que hace unos años, el rapero Snoop Dog compartió con él, además de un gran momento para recordar, un cigarro hierba, pero negó que haya fumado.

Hoy hace exactamente 3 años, Snoop Dogg me dió de su porro en una fiesta e hice como que fumaba pero no le fumé porque me pega horrible la mota. Feliz 420 amigos", señala el comediante.