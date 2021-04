Con sencillo gesto en video, Ester Expósito derrite a sus seguidores en Instagram

Ciudad de México.- La guapa rubia aclamada por redes sociales sedujo a sus seguidores con un breve video que publicó por la tarde de este 20 de abril. Dicha grabación estará disponible en su cuenta de Instagram durante algunas horas, pues la compartió a través de la función de historias.

El clip enmarca el rostro de la actriz española, que triunfó a partir de su participación en la serie de Netflix, Élite. La cámara logró capturar la intensa mirada y los finos rasgos de su cara.

Expósito luce un maquillaje insuperable y sin duda, la zona que destacó fueron sus labios con el arco de cupido muy esculpido. Asimismo, presume la estilizada figura de sus dedos con una espléndida manicura.

La coqueta mujer de 21 años, arrugó un poco la nariz, gesto que derritió el corazón de sus espectadores. Como añadido a la historia, agregó la canción del intérprete underground, Demon, titulada Ya sabes lo que.

Fuego, tu cintura, el cielo, mi amor y mi miedo. Nunca paro, chico malo no se corta un pelo. Mátame suave o quítame el velo. Me baja y me sube, y así no puedo" se escuchó en el breve video.