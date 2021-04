Conductor de 'Me Caigo de Risa' revela si despidió a actor de Televisa: "Era diferente"

Ciudad de México.- Faisy, el conductor principal de Me Caigo de Risa, en una entrevista con Mara Patricia Castañeda se sinceró y habló sobre pleitos entre los conductores del programa de Televisa, revelando si era verdad que él estaba detrás del despido de Diego de Erice, expresando que no tenían una buena relación y que era alguien "diferente" de todos de la 'Familia Disfuncional'.

Faisy fue el más reciente invitado en el canal de YouTube de la famosa periodista, dentro del cual habló de su mala relación con uno de sus compañeros, destacando que él no quería formar parte del grupo, sino destacar él personalmente, algo que no era el estilo de ellos, pues todos eran un equipo.

Con esto en mente dijo que no tenía el poder de despedir o de ingresar a alguien, pero que él lo desearía para agregar a más personas, no para sacarlas, ya que ese no era su estilo, porque no había una guerra de egos pues todos sabían que la "estrella" era Me Caigo de Risa.

No bueno, ojalá tuviera ese poder, no solo de sacar, de meter, porque hay mucha gente talentosa. Yo siento que ‘Me Caigo de Risa’ es un semillero. Éramos el underdog, era el programa del que nadie esperaba nada ¡y púmbale!, empezamos a crecer. Me ha costado trabajo, pero entre todos hemos propuesto a personajes, gente realmente talentosa de stand up", expresó.

De igual manera mencionó que aunque pensaron que Diego sería una buena adición debido a su personalidad "diferente a la de los demás del grupo", al final no pudieron conectar del todo dado a que era individualista, buscando sobresalir de los demás y no tratar de hacer algo en conjunto como todos estaban acostumbrados.

Aseguró que no quería iniciar chismes y por eso era muy sincero, por lo que tenía que confesar que no se llevaban muy bien, pero que no hubo un pleito entre ellos, revelando que intentaron resolver las diferencias que habían, pero al final no se concretó nada, principalmente porque lo invitaron para conducir Inseparables, para lo que le pidió un consejo que él le ofreció con sinceridad.

En la última grabación me dijo, ‘oye, me dieron esta oportunidad, ¿qué consejo me darías?’, y yo muy abierto, yo percibí también las ganas de crecer de él, no de pertenecer a algo, sino de crecer él. Fue un cúmulo de cosas", concluyó.

Fuente: TV Notas