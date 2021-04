En 'Sale el Sol', actriz de Televisa arremete contra Kaffie por "culebro"

Ciudad de México.- La mañana de este martes 20 de abril, en Sale el Sol las tensiones incrementaron al límite, pues una famosa actriz de Televisa que estuvo de invitada confrontó en vivo del matutino de Imagen TV al periodista, Álex Kaffie, y arremetió en su contra por haber sido un "culebro" con ella.

Violeta Isfel estuvo presente en el famoso programa y como parte de 'Trapitos Al Sol', Kaffie fue sometido al polígrafo y determinar que tan honesto era, lo que aprovechó la exconductora de Me Caigo de Risa para cuestionarle porque fue un "culebro" con ella.

"No fue Silvia Pinal": Kaffie asegura en 'Sale el Sol' que la abuela de Frida Sofía no sabe nada

La famosa actriz le cuestionó si la odiaba o si ya la había perdonado y ahora estaban buenos términos, a lo que él dijo que estaría "odiada por la eternidad", sin embargo, la experta que maneja el polígrafo dijo que estaba mintiendo, destapando que ya estaban bien.

Oye Kaffie, ¿ya me amas o vas a continuar de culebro conmigo?", "Odiada para la eternidad", replicó el periodista.

Finalmente, ella no quiso dejar pasar la oportunidad de cuestionarle porque hablaba tan mal de ella y de su expareja en el pasado, a lo que él se sinceró y dijo que solamente era para sacar la nota.

A ver, ya dime, ¿era tu afán hacerme la vida imposible con mi ex, o, nada más era así por la nota?, ¿ósea, no era personal?", cuestionó Isfel nuevamente, "La nota por sobre todas las cosas, no era personal, la información por sobre todas las cosas?", concluyó.