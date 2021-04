Esto dijo Ninel Conde sobre su esposo Larry Ramos antes de su arresto: "Todo inventan"

Ciudad de México.- Hace algunos momentos se reportó el arresto de Larry Ramos, actual esposo de Ninel Conde, quien en una reciente entrevista decidió responder a la polémica de los fraudes que habría cometido el colombiano.

La mañana de este martes el programa Hoy transmitió una conversación que tuvo con el 'Bombón Asesino', en donde la actriz por fin confiesa la razón por la que no ha querido hablar de las acusaciones que enfrenta su amado.

Ninel aseguró que prefiere no enfocarse en lo que los medios de comunicación dicen sobre su matrimonio con Larry y explicó que lo que más le gusta es disfrutar de su vida al máximo, evadiendo nuevamente si ella sabía que su esposo habría robado millones de dólares en Estados Unidos.

No tiene mucho caso salir a desmentir, aclarar, decir, porque al final del día, el público no es tonto, a mí me conocen desde hace 20 años", añadió Conde y aseguró que los chismes sobre Ramos no han logrado derrumbarla.