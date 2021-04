¡Golpe a Ninel Conde! FBI detiene a su esposo Larry Ramos, acusado de fraude millonario

Estados Unidos.- Los escándalos siguen golpeando la carrera de la cantante y actriz Ninel Conde. pues desde hace unos meses su vida se ha llenado de mucha mala noticia.

Este martes, se reveló que su esposo Larry Ramos fue arrestado por el FBI acusado de fraude millonario. Según diversos medios de comunicación, Ramos habría sido detenido por supuestamente defraudar a más de 200 víctimas, con 22 millones de dólares.

Hace apenas unos días, salió a la luz la noticia de que también había sido demandado por la cantante Alejandra Guzmán, sus exrepresentantes y otras personas, por el incumplimiento de un contrato celebrado entre los demandantes y una empresa de su propiedad.

En este contexto, 'La Guzmán' y su exmánager filtraron un audio en el que el esposo del 'Bombón asesino' reconoció haber cometido el fraude millonario.

En el audio, se escucha al empresario aceptar su culpabilidad por los fraudes millonarios que supuestamente ha cometido, además que menciona dirá que fue contratado por una persona, quien supuestamente es la culpable del fraude y no él, y también que le ocultó este hecho a su pareja, Ninel Conde.

Yo fui subcontratado por una persona, un tercero y ese tercero no existe, ¿verdad? Y ese tercero me vio mal, entonces yo tengo demandado a ese tercero y obviamente tú me demandas a mí, eso es lo que está pasando, se lo tuve que decir (a Ninel Conde)", menciona.