¡Sin piedad! Exconductora de TV Azteca humilla a Tania Rincón por hacer esto en 'Hoy'

Ciudad de México.- Después de su fuerte crítica a los Brandón Castañeda y Lourdes Munguía, la famosa y muy polémica exconductora de TV Azteca y bailarina, Lolita Cortés, no tuvo piedad y sin tentarse el corazón humilló a Tania Rincón por su "deplorable" dentro del programa Hoy, asegurando que podía dar más.

Cortés, que por varios años estuvo en el Ajusco como parte de La Academia, en esta ocasión calificó peor que nunca, destrozando a Rincón y a su pareja de baile, Paul Stanley, asegurándoles que lo que hicieron lo podía hacer hasta un niño de seis años de edad.

De igual manera, la jueza de 'Las Estrellas Bailan en Hoy', mandó a llamar al coreógrafo para decirle directamente que les puso una "tabla gimnasta", que les dio muy poca movilidad y pasos muy simples, sin tener piedad de nada.

Cortés pidió que no se excusaran con la falta de tiempo y con el ser madre, ya que ella también tuvo mucho trabajo, fue madre y actualmente es abuela, señalando que incluso a veces ni dormía para darse el tiempo a todo lo que tenía, destacando que si a las 2 de la mañana tenían tiempo, pues a esa hora practicaran ya que tendrán tiempo suficiente para dormir cuando mueran o se retiren.

Si no tienen tiempo, practiquen en su casa, no necesitan un salón, porque tampoco tiene que recaer en el coreografo, él les monta, él les dice es esto, por que no puedes llegar al día siguiente y decir, ¿cómo era?, es una falta de respeto para el escenario y para él también, porque esto lo hace un niño de 15 años, es más de seis", expresó Lolita.