Tras dejar TV Azteca por Televisa, exintegrante de 'La Academia' destroza a conductores de 'Hoy'

Ciudad de México.- Después de dejar TV Azteca y unirse a las filas de Televisa con el nuevo concurso de baile del programa Hoy, 'Las Estrellas Bailan en Hoy', una polémica exintegrante de La Academia a la hora de calificarnos a unos de los actores de Televisa y conductores de la emisión no tuvo piedad y los destrozó con una muy baja calificación.

Cómo se sabe, Lolita Cortés, varios años fue una de las más duras jueces en el reality de canto, ganándose el apodo de 'La Juez de Hierro', dado a qué no tenía pelos en la lengua al momento de dar su crítica y poner calificaciones que incluso podrían estar bajo el número cinco.

Una vez más, durante su participación en 'Las Estrellas Bailan en Hoy', Lolita hizo alarde de su sobrenombre, pues al ver la presentación de Anel Noreña, líder de la sección '40, 80' del matutino, junto a Carlos Bonavides, los hizo pedazos y les dio un tres de calificación, comenzando muy estricta.

No digan que son bailarines profesionales, porque no lo son, que usted baila muy bien, me parece maravilloso, pero no es profesional, y una cosa, no miren al suelo, las cámaras están en otro lugar, seduzcan a la cámara como lo han hecho tanto tiempo", dijo Cortés.