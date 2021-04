¿Covid-19? Desde el hospital, Larry Hernández preocupa al confesar problemas de salud

Ciudad de México.- El famoso cantante de regional, Larry Hernández, despertó la preocupación entre sus millones de seguidores en Instagram, después de revelar que atraviesa por unos problemas de salud desde el hospital, revelando unos síntomas que hicieron pensar que tenía Covid-19.

Hernández mediante sus historias de Instagram compartió un par de videos en los que se ve desde un consultorio de hospital, señalando que estaba ahí y ausente de sus redes sociales debido a que se había sentido muy mal y todo un día estuvo "tirado en la cama".

El cantante narró que desde hacía dos días comenzó a sentirse mal, muy cansado, con congestión, como si tuviera "agua" en la nariz y mucho dolor de garganta, inclusive señaló que todo un día no pudo salir de la cama de lo mal que estaba.

Por ese motivo se encontraba grabando el video desde un consultorio, en el que le hicieron un chequeó y le inyectaron varias cosas para que pudiera mejorarse lo más pronto posible.

En la tarde ya no me pude levantar, ayer estuve todo el día tirado, y bueno aquí estoy, ahorita estoy en la clínica, ya me inyectaron, traigo toda la garganta inflamada, pero bueno, voy a estar bien", aseguró.