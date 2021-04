Desde Televisa, Laura Bozzo manda fuerte recadito a Frida Sofía: "Aquí estoy para defenderte"

Ciudad de México.- La polémica conductora Laura Bozzo aseguró sentirse arrepentida de las declaraciones que hizo días atrás sobre Frida Sofía y ahora a través de la pantalla de Televisa, envió un mensaje de apoyo a la joven.

La presentadora y abogada originaria de Perú brindó una entrevista exclusiva al programa Hoy y aquí contó que Alejandra, una de sus hijas, llegó a ser muy cercana a Frida y le confirmó que todo lo que ha dicho la joven de 29 años es verdad.

Me dijo 'mamá tú no sabes lo que ella ha vivido, así que por favor, calladita te ves más bonita' y me dijo que ella (Frida Sofía) ha sufrido de terror, mi hija le cree y piensa que es una persona que ha sufrido mucho", contó Laura.