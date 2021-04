Ella es la 'Barbie mexicana', primera mujer trans que marca la inclusión en 'Acapulco Shore 8'

Ciudad de México.- El famoso y polémico programa Acapulco Shore, renueva su elenco para la octava temporada, en el que destaca el discurso incluyente con la participación de la primera mujer trans en el proyecto, Jaylin Castellanos.

La joven es actriz, modelo y tiene más de 110 mil seguidores en Instagram. Se hace llamar la 'Barbie mexicana' y durante la conferencia aseguró que se sintió cómoda y respetada durante los 25 días de rodaje que vivió en la casa de Acapulco. Sin embargo, al contar su historia aseguró que no siempre ha sido así.

Ella misma se describió como "una persona muy sensible que a veces no lo demuestra, me gusta llamar la atención. No nací guapa, tuve que pasar por cirugías, procesos hormonales, terapias. Vivir la discriminación por ser trans es difícil (...) Ser la mujer que soy ahora me ha costado", afirmó.

Fuente: Staff