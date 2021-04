¡Esta es la verdad! Aislinn Derbez rompe el silencio y revela los detalles de su nuevo amorío

Los Ángeles, California.- La actriz Aislinn Derbez reapareció en sus redes sociales para hablar acerca de un tema que ha causado controversia en las últimas horas: un supuesto nuevo noviazgo.

La hija de Eugenio Derbez fue relacionada sentimentalmente por varios medios con su supuesto coach motivacional, Jonathan Kubben, sin embargo, es la misma Ais quien decidió aclarar las cosas.

Por medio de sus historias en Instagram, la exesposa de Mauricio Ochmann se burló de algunos medios por sacar a la luz la falsa información de su relación con alguien que, al parecer, ni siquiera es su coach motivacional.

Ahora sí me reí con todo lo que sacaron ayer. Me han sacado notas falsas, muy feas...que no dan nada de risa. Pero estas están cag...", escribió Aislinn.

El texto lo escribió justo en un repost que hizo de una instastorie que publicó en su perfil personal el mismo Jonathan Kubben, quien en el texto aclara que no vive en Los Ángeles, que no es coach motivacional y sobre todo, que no conoce desde hace varios años a la famosa.

Ya después contaremos la verdadera historia "coach". ¡Qué oso!", escribió Ais.

Fuente: Instagram @chicapicosa