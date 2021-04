Ester Expósito se sincera sobre las redes sociales y dice que no la definen: "Soy mucho más"

Ciudad de México.- Es imposible que alguien no haya escuchado el nombre de la rubia Ester Expósito, pues el salto a la fama de la madrileña ha arrasado en redes sociales y televisión.

Su figura de infarto e impecable talento en la actuación han conseguido que la estrella de 21 años haya conseguido en poco tiempo más de 26 millones de seguidores en Instagram, quienes esperan con ansias que ella publique alguna fotografía o cuelgue alguna historia.

View this post on Instagram

No es muy común que Expósito interactúe en Internet, a diferencia de otras celebridades que cada día comparten selfies, breves videos o imágenes. Por ello, sus fans no pueden evitar echarla de menos.

Al respecto, la tan solicitada actriz confesó en una entrevista con Elle España que las redes sociales solo muestran una parte de su esencia.

Soy mucho más de lo que muestro ahí, lo mejor de mí la gente no lo ve y lo peor tampoco. Todo lo que se ve es verdad, pero no es toda la verdad".

View this post on Instagram

En este sentido, asegura que el mundo virtual no la define, dado que en ese lugar la gente suele perfilar una apariencia con la que quiere que se les identifique.

Los perfiles son solo una composición de fotos que hablan de una parte de tu vida, un escaparate… Pero no me define. No me limita. Hay mucho más detrás de eso, mejor y peor. Ahora pecamos de ver la vida a través de Instagram".