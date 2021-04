¡Golpe a Univisión! Señalan al 'Gordo' de Molina por 'manosear' a famosa cantante en vivo

Estados Unidos.- El afamado presentador del programa El Gordo y la Flaca, Raúl de Molina, se encuentra en el ojo del huracán tras la polémica que se desató por la denuncia de una cantante que asegura el conductor abusó de ella durante uno de sus programas.

Resulta que Virggi López, quien estuvo como invitada junto al 'Gordo' y Lili Estefan, denunció a Raúl por presuntamente "meterle mano" en repetidas ocasiones en el famoso jacuzzi del programa, hace algunos años.

Según el programa de YouTube Chisme No Like, no es la primera vez que el conductor cubano "manosea" a una artista en su reconocido show de Univisión. Sin embargo, esta vez nada quedó entre los pasillos y salió a la luz.

El testimonio salió a relucir en el programa de farándula que dirigen Elisa Beristain y Javier Ceriani, donde la artista venezolana habló del supuesto incómodo momento que vivió en el 2005.

Para aquel momento, era un clásico del programa entrar al jacuzzi del 'Gordo', en donde el cubano hacía una entrevista subida de tono y sus invitados debían responderla. Virggi fue a promocionar su disco y según cuenta, vivió un verdadero momento desagradable.

Según la también empresaria, la entrevista con Raúl se tornó bastante incómoda cuando sintió la mano del presentador dentro del jacuzzi, tocándola inapropiadamente.

Me quito la bata, quedo en bikini, entro al jacuzzi y yo inocente, porque tú no te vas a imaginar que una persona quiere crear una situación incómoda en vivo, y resultó que el hombre (Raúl de Molina) empieza a meterme la mano por debajo del agua, a agarrarme las pompas", narró Virggi López.

La reacción tanto de Elisa como de Javier fue de verdadero impacto y así mismo le preguntaron a la cantante, qué había hecho en ese momento, en medio de lo que estaba pasando.

"Estás empezando, no puedes decir nada, no puedes parar el en vivo, tienes que sonreír… Segunda por debajo, entonces ya me desconcentró, no estás pendiente de vender lo que fuiste a vender, tercera, ¡tres veces, en vivo!", relató la cantante.

Ante esto, la producción de Chisme No Like se comunicó con Univisión para tener una reacción de su parte, teniendo en cuenta que esto sucedió dentro del show; la cadena respondió mediante un correo electrónico que investigarán lo ocurrido.

"Univisión toma en serio este tipo de alegatos y los revisaremos cuidadosamente", fue su corta y contundente respuesta. Ante esto, queda a la incertidumbre sobre el destino del presentador dentro del show por su comportamiento presuntamente abusivo.

A la denuncia de la cantante se suma la de la actriz Lucía Méndez quien recordó cómo fue que el conductor le tocó el trasero en el programa y se molestó por el acto pero él le pidió una disculpa.

Fuente: Staff